401 مليار درهم رأس المال المدفوع للشركات المدرجة في سوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع للشركات المدرجة في السوق بنسبة 8.4% ليبلغ نحو 401 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 370 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023، كما ارتفع العدد الإجمالي للأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 81.3% إلى 761.4 مليار سهم بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة مع 419.8 مليار سهم مدرجة في السوق في نهاية يونيو 2023، بحسب بيانات السوق.

وتوزعت الأسهم المدرجة في السوق على 722.5 مليار سهم للشركات المساهمة العامة الوطنية، و8.9 مليار سهم للشركات (الأجنبية) مزدوجة الإدراج، إضافة إلى 27.6 مليار سهم للشركات المساهمة الخاصة، مضافاً إليها نحو 2.2 مليار سهم للصناديق الاستثمارية المتنوعة، وذلك مقارنة مع 342.2 مليار سهم للشركات المساهمة العامة الوطنية المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و12.4 مليار سهم للشركات (الأجنبية) مزدوجة الإدراج، و14.6 مليار سهم للشركات المساهمة الخاصة، ونحو 700 مليون سهم لصناديق الاستثمار والصناديق المتداولة.

إلى ذلك، انخفضت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 134.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة مع 171.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023، لينخفض بذلك معدل التداول اليومي إلى 1.2 مليار درهم تقريباً يومياً أو في الجلسة الواحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.38 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وشهدت الجلسات تداول نحو 34.1 مليار سهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 تم تداولها من خلال 2 مليون صفقة تقريباً أبرمت في السوق خلال الفترة.

فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة في الفترة المقابلة من 2023 نحو 27.6 مليون سهم من خلال 1.64 مليون صفقة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنحو 5.4% ما يعادل 517 نقطة ليغلق عند مستوى 9060 نقطة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مقارنة مع مستوى الإغلاق البالغ 9577 نقطة بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات التي يوفرها السوق.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 37 شركة مقارنة مع تراجع أسعار 63 شركة واستقرار أسعار 12 شركة وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مقارنة مع أسعارها بنهاية ديسمبر 2023. وبنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 2.797 تريليون درهم، مقارنة مع 2.773 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 678.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة مع 652 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2023.

وارتفعت قيمة التداول إلى 48.2 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 46.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023، فيما انخفضت كمية التداول إلى 24.1 مليار سهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 25.4 مليار سهم في النصف الأول من 2023. وارتفع عدد الصفقات إلى 1.07 مليون صفقة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 872 ألف صفقة في الفترة المقابلة من 2023.

وبلغت قيمة التداولات اليومية نحو 396 مليون درهم يومياً لكل جلسة في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ما يقارب 375 مليون درهم لكل جلسة خلال النصف الأول من 2023.