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اليابان تصدر أوراقاً نقدية جديدة باستخدام الصور ثلاثية الأبعاد

اليابان تصدر أوراقاً نقدية جديدة باستخدام الصور ثلاثية الأبعاد
30 يونيو 2024 09:35

 ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية للأنباء، أن اليابان ستصدر يوم الأربعاء المقبل، أوراقاً نقدية جديدة تستخدم فيها، لأول مرة على مستوى العالم، الصور الثلاثية الأبعاد المتطورة، وهو أحد إجراءات مكافحة التزييف.

وقالت الوكالة أن هذا التغيير هو الأول في تصميم العملات اليابانية منذ 20 عاماً، موضحة أن حجم طباعة أرقام القيمة الإسمية على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 سيكون أكبر منه على الإصدارات الحالية، بحيث يمكن لجميع الأشخاص، التعرف عليها بسهولة، في حين ستسهل العلامات اللمسية على الأشخاص ضعاف البصر معرفة قيمتها.

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وستتم بحلول نهاية مارس من العام المقبل، طباعة ما يقرب من 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة.

ونقلت "كيودو" عن الحكومة تأكيدها أن الأوراق النقدية الحالية ستظل صالحة حتى بعد طرح الأوراق النقدية الجديدة. 

المصدر: وام
اليابان
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صور ثلاثية الأبعاد
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