"دبي المالي العالمي" يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد "DIFC Square"

أعلن مركز دبي المالي العالمي وضع حجر الأساس لواجهته التجارية التطويرية "دي أي أف سي سكوير" "DIFC Square" والتي تضم ثلاثة أبراج متصلة بارتفاعات متفاوتة.



وأوضح المركز في بيان له اليوم أن المشروع، الذي سيضم مكاتب ووحدات للبيع بالتجزئة سيسهم في تعزيز العروض العقارية في المركز وتلبية الطلب المتزايد على مكاتب من الدرجة A في قلب الحي المالي في دبي.



وقال عيسى كاظم، محافظ المركز إنه :"بينما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي، نشهد إقبالاً واسعاً من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة على ترسيخ وجودها وتوسيع شبكة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها" .. موضحاً أن مشروع "DIFC Square" سيشكل إضافة جديدة للمحفظة العقارية المتنامية للمركز، من خلال توفير مساحات مكتبية من الدرجة A تستشرف احتياجات العمل في المستقبل وتكون مخصصة لتلبية الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.



ولاقى "DIFC Square"، طلبا عاليا على التأجير، الأمر الذي يؤكد جاذبية المشروع وامتلاكه موقعاً استراتيجياً متميزاً، بما يعكس الاهتمام الكبير والطلب المتزايد على العقارات التجارية الراقية في مركز دبي المالي العالمي.

ويمتد "DIFC Square" على مساحة 113 ألفا و500 قدم مربعة، بمساحة بناء تقارب المليون قدم مربعة.. وتبلغ المساحة الإجمالية للمكاتب فيه 600 ألف قدم مربعة، بينما تشغل منطقة البيع بالتجزئة مساحة إجمالية تبلغ 17 ألفاً و200 قدم مربعة، وستضم مزيجا متميزا من وحدات البيع بالتجزئة، والمقاهي ومنافذ المأكولات والمشروبات.

ومع تسريع وتيرة أعمال البناء في "DIFC Square"، إذ تمضي أعمال وضع الأساسات على قدم وساق ووفقا للإطار الزمني المحدد، بات من المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من العام 2026.

وتتكون الأبراج الثلاثة من 8 و10 و13 طابقاً، وتتقاسم ثلاثتها طابقاً سفلياً واحداً وثلاث قواعد لطوابق الأبراج (بوديوم) ويبلغ ارتفاعها 58 متراً و68 متراً و81 متراً على التوالي.