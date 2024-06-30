محمد كركوتي يكتب: عبء ديون البلدان الفقيرة

لم تكن الموجة التضخمية التي صبغت المشهد الاقتصادي العالمي لنحو ثلاث سنوات، منحصرة في ارتفاع أسعار المستهلكين، بل شملت أيضاً «المعاناة» الناجمة عن اضطرار البنوك المركزية إلى اللجوء للعلاج الوحيد، وهو رفع تكاليف الاقتراض، لا سيما بعد أن بلغت هذه الموجة حداً لا يجدي معه أي آلية لإيقافها أو للتقليل من آثارها السلبية على الساحة.

وزيادة الفائدة والإبقاء عليها مرتفعة لفترة طويلة، ولدت مزيداً من المشكلات للبلدان النامية التي ترزح تحت ضغوط الديون العامة، حتى إن دول «مجموعة العشرين» اتخذت مطلع هذا العقد، أي في أوج الأزمة، عدداً من الإجراءات لتخفيف عبء هذه الديون، خصوصاً في ظل تزامن التضخم مع انفجار جائحة «كورونا»، التي أضافت «بؤساً» اقتصادياً آخر إلى المشهد العام.

الآن بدأت الفائدة في التراجع، على الرغم من أنها لا تزال عالية، مقارنة بمستوياتها قبل بداية العقد الحالي، وهذا يعني أن ديون الدول النامية وتلك التي تصنف بالأشد فقراً، تشهد تراجعاً في تكاليفها، في ظل إمكانية أن يقدم المشرعون الأميركيون على خفض الفائدة على الدولار في الفترة المقبلة، وهذه النقطة تكتسب أهمية كبيرة؛ لأن أكثر من 70% من الديون العالمية مقومة بالعملة الأميركية.

وهذا لا يعني بالضرورة أن الديون بدأت بالتلاشي، لكنها بلا شك في ظل فائدة منخفضة ستكون أكثر استقراراً، ما يضمن رسم سياسات مالية في البلدان الفقيرة عموماً، أكثر واقعية واستدامة، فمتغيرات الفائدة تجعل هذه السياسات حتى في الدول المتقدمة مضطربة للغاية.

ستظل أزمة ديون الدول النامية باقية، وستتواصل أعباؤها بأشكال مختلفة، حتى إن بلداناً مرشحة في السنوات المقبلة لدخول قائمة الدول العاجزة عن السداد. إلا أن تكاليف الديون المنخفضة، تمنح التحركات الرامية لاحتواء آثارها السلبية على البلد الذي يرزح تحت وطأتها، وعلى الدول والجهات التي تقدم القروض، مزيداً من المساحة، ولنقل التقاط الأنفاس أيضاً.

كثير من هذه الديون لا يتم تسديد أصولها، بل تُدفع فقط الفوائد المتوجبة عليها، ولا شك في أن تعاوناً دولياً لإعادة جدولة بعض (وليس كل) الديون، سيؤدي للوصول إلى الهدف، المتمثل في تحفيز النمو المطلوب في البلدان النامية المتأثرة بديونها، فأي نسبة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لها، يضمن تراجعاً مهماً لمستويات هذه الديون، ويفتح آفاقاً أمام انطلاقة بعيداً عن عبء الديون ومصاعبها.. بل ومصائبها.