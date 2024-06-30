وزارة الاقتصاد: قانون مكافحة الغش التجاري يحمي المستهلك ويعزز المنظومة التشريعية

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت وزارة الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري، والتي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة، بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال: يأتي هذا القانون الجديد والذي يحل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة، وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية، كما ينسجم هذا القانون مع التشريعات الاتحادية لـ «حماية المستهلك» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف» و«الحقوق المجاورة» و«الوكالات التجارية»، حيث تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

وأضاف: إن وزارة الاقتصاد عملت -خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي والمحليّ، وبشراكة مع القطاع الخاص- على تطوير التشريعات المتعلقة بالغش التجاري، بما ساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية، في ظلّ ما يوفرّه هذا القانون من آليات فاعلة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومن شأن ذلك أن يحدث أثراً إيجابياً في رفع المردود الاقتصادي لهذه العلامات، ويسهم في المزيد من البحث والتطوير والابتكار، بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكليّ للدولة.

واستعرضت الوزارة أبرز مخرجات القانون الجديد، والتي تضمنت توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء، عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، حيث يغطي القانون أنواع الغش التجاري كافة في جميع أسواق الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

وفرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة، بما يخالف أحكام القانون، وبما يتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.

وتضمنت مخرجات القانون الجديد دعم تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة، بما يعزز الاستثمارات وممارسة الأعمال بالدولة.

كما شملت هذه المخرجات تنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك فيما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.

تأسيس «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري»، والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في أسواق الدولة كافة، بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

620 مخالفة لحالات «الغش وتزوير العلامات التجارية»

نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، حيث نفذت الوزارة 4.444 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، أسفرت عن 620 مخالفة.



