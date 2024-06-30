الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين: الإمارات قوة عالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكدت تقارير صادرة عن مؤسسات عالمية، أن دولة الإمارات تعد قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل تنامي أهمية الدولة في مجال استخدام وتطوير ابتكارات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع أنشطة الأعمال.

وأشارت التقارير إلى أن دولة الإمارات تأتي في المركز الثالث عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين بسبب إعلان حكومة الإمارات عن مبادرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها نموذج (فالكون 2) للذكاء الاصطناعي، والمصمم لمنافسة كل من «ميتا Meta»، و«أوبن أيه آي Open AI»، ما يضع الدولة في مقدمة الدول في تطوير الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أيضاً الالتزام بدمج الذكاء الاصطناعي مع مختلف القطاعات الأخرى، مشيرين إلى تزايد اهتمام المؤسسات والشركات والمشاريع الصغيرة في الإمارات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظراً لإدراكهم لأهميته كأداة وشريك في دفع الابتكار والكفاءة عبر زيادة الإنتاجية وجذب عملاء جدد وتوسع نطاق الوصول لأسواق جديدة فضلاً عن تحسين تجربة وتفاعل العملاء وتحسن حالة أمن تكنولوجيا المعلومات.

ووفقاً لدراسة صدرت عن قطاع ذكاء الأعمال والاقتصاد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في أبوظبي نما بمعدل سنوي مركب قدره 67% بين عامي 2021 و2023، ما يعزز مكانة أبوظبي لاعباً عالمياً بارزاً في صناعة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة التركيز بشكل خاص على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية تعزيز سمعة ومكانة القطاع الخاص في أبوظبي حيث يشمل ذلك تنفيذ سياسات داعمة وتبني الابتكار والتحولات الرقمية للمساهمة في جعل أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لممارسة الأعمال التجارية بحلول عام 2025.

قيادة الوعي

وأكدت دراسة حديثة لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» أن دولة الإمارات تقود وعي منطقة الشرق الأوسط بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته حيث إن معرفة المستهلكين بالذكاء الاصطناعي مرتفعة بشكل مدهش في الإمارات ورصدت الدراسة التي صدرت بعنوان «المستهلكون يعرفون أكثر عن الذكاء الاصطناعي مما يعتقده قادة الأعمال»، تنامي الوعي بين المستهلكين في دولة الإمارات بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، حيث يتزايد الشعور الإيجابي واهتمام المستهلكين تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، بشكل لافت في الإمارات، وبما يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تُظهر وعياً عالياً وحماساً نحو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.

وصرح رامي مرتضى، الشريك والمدير في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بأنه «رغم تباين طرق استخدام الذكاء الاصطناعي حسب الدول، وأعمار المشاركين في الاستطلاع، ومستوى معارفهم، فإن المستهلكين في دولة الإمارات يُقدرون تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل لافت، متجاوزين العديد من المناطق والبلاد الأخرى المشاركة في الاستطلاع حول العالم.

وقال إن الإمارات تظهر تفاعلاً قوياً ومعرفةً أكثر تفصيلاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ إن 91% من المستهلكين في الإمارات، يعرفون الذكاء الاصطناعي التوليدي ويستخدم 34% منهم تلك التقنيات. وذكر أن 37% من المشاركين في الدراسة من الإمارات أفادوا بأنهم متحمسون تجاه الذكاء الاصطناعي، بينما يشعر 46% منهم بمشاعر متناقضة، منهم 17% يشعرون بالقلق تجاه الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تعلن مبادرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها نموذج (فالكون 2) للذكاء الاصطناعي، والمصمم لمنافسة كلٍ من «ميتا Meta»، و«أوبن أيه آي Open AI»، ما يضع الدولة في مقدمة الدول في تطوير الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أيضاً التزام المنطقة بدمج الذكاء الاصطناعي مع مختلف القطاعات الأخرى.

ومن جانبه، قال مارك زاليسكي، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب، إن الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الموظفين في الإمارات يُبرِز وجود قوة عمل ديناميكية ترى الذكاء الاصطناعي كأداة وشريك في دفع الابتكار والكفاءة، مشدداً على أهمية الاستمرار في تعزيز هذا المنظور الإيجابي مع معالجة المخاوف المصاحبة لتلك التغييرات التحويلية.

وأكد زاليسكي، أن استطلاع الرأي لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» يُظهر أن 67% من الموظفين في الإمارات، متحمسون للإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين بيئة عملهم، بينما عبر 13% فقط منهم عن قلقهم من هذا الأمر. واعتبر أن هذا الأمر يعكس وجود قوة عمل ديناميكية ترى الذكاء الاصطناعي كأداة للابتكار والكفاءة، ما يؤدي إلى زيادة معدل الشعور الإيجابي بنسبة 54% لصالح الذكاء الاصطناعي، مختتماً بالتأكيد على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكتسب شعبية سريعة، وتُظهر دولة الإمارات استعدادها لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأنشطة على جميع مستويات الأعمال.

نمو الأرباح

وكشف استطلاع شركة GoDaddy للرأي لعام 2024 أن الغالبية العظمى (96%) من أصحاب الشركات الصغيرة تعتقد أن تطبيقها للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية ملموسة على أرباحها النهائية.

وأظهر الاستطلاع أن 85% من أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات أعربوا عن تفاؤلهم فيما يتعلق بحجم أعمالهم، حيث يتوقعون نمواً خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات القادمة، مؤكداً أن الكثيرون من أصحاب هذه الشركات يعتمدون على التحول الرقمي لتحقيق هذا النمو، حيث يعتزم 54% منهم الاستفادة من الرقمنة لتوسيع نطاق وصولهم للأسواق واستقدام عملاء جدد، بينما يهدف 41% إلى تحسين تجربة وتفاعل العملاء من خلال الوسائل الرقمية.

وقالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy، إنه وفقاً لنتائج الاستطلاع يميل أصحاب المشاريع الصغيرة بقوة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، حيث يهدف رواد الأعمال لاستخدام الذكاء الاصطناعي لما له من تأثير على زيادة كفاءة الأعمال (45%)، واكتساب ميزة تنافسية في قطاعاتهم (43%)، إلى جانب تأثيره إيجابياً على تجربة العملاء (41%)، لافتة إلى أن المهام التي يعتقد رواد الأعمال أن الذكاء الاصطناعي سيساعدهم بها، تتضمن التسويق (67%)، وتخطيط وتطوير الأعمال (53%)، والإدارة المالية (43%).

مهارات الذكاء الاصطناعي

وأكد «تقرير المهارات العالمية 2024» الصادر عن «كورسيرا»، أن دولة الإمارات، التي تحتل الآن المركز الثالث عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين، أبدت رغبة قوية في اكتساب المهارات الرقمية حيث يستعد المتعلمون لتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم المهنية. ورصد التقرير وجود زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 1102% في معدلات التسجيل ببرامج ودورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات، متجاوزةً النمو السنوي البالغ 861% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و1060% على مستوى العالم، معتبراً أن هذه الزيادة في الطلب تعكس الاهتمام المتزايد بين أوساط المتعلمين في دولة الإمارات بتطوير الكفاءة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وأرجع «تقرير المهارات العالمية 2024» الزيادة الكبيرة في معدلات التسجيل بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تضافر الجهود التي تبذلها الشركات والحكومات ومؤسسات التعليم العالي لوضع الأسس لتنمية المهارات والابتكار، منوهاً إلى أن هذه الجهود تأتي متماشية مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن دولة الإمارات تعمل على تسريع إتقان تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسد فجوات نقص المهارات وبناء كوادر بشرية تنافسية، تماشياً مع رؤية الدولة الرامية إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة العمل الأهم بالنسبة للكوادر الماهرة في الإمارات، وهو ما يتجلى من خلال نمو معدلات التسجيل ببرامج ودورات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأشار إلى أنه مع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ستكون برامج التدريب المتخصصة أمراً بالغ الأهمية في رعاية المواهب الماهرة وزيادة مساهمتها بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى أن «تقرير المهارات العالمية 2024» صنف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 34 عالمياً من حيث إتقان المهارات بشكل عام في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات.

تحول كبير

وحسب «دراسة محفز الابتكار» التي أعدتها شركة «دِل تكنولوجيز» فإن 90% من المؤسسات في دولة الإمارات في وضع تنافسي جيد للابتكار في الذكاء الاصطناعي، ولديها استراتيجية قوية في هذا الإطار.

وقالت الدراسة إن 95% من المشاركين في الدراسة من الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى إحداث تحول كبير في الصناعات في المستقبل.

وقال وليد يحيى، مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل أهم قفزة تكنولوجية منذ عقود، إذ أنه يوفر إمكانات هائلة لتعزيز الابتكار وإحداث تغيير ملموس وإيجابي في العالم. وأضاف أن نتائج دراسة محفز الابتكار أشارت إلى أن الشركات في الإمارات في وضع جيد للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وخلق فرص جديدة في مختلف الصناعات.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة أشارت إلى الإمكانات التحويلية أو الكبيرة التي تتيح للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم قيمة في مجال تحسين حالة أمن تكنولوجيا المعلومات (62%)، ومكاسب الإنتاجية (60%)، وتحسين تجربة العملاء (61%)، منوهاً بأن استجابات وردود المشاركين في الدراسة أوضحت أن المؤسسات تعمل من خلال الجوانب العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق انتقالهم من مرحلة التفكير إلى التنفيذ، حيث ذكر 58% منهم أنهم بدؤوا بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي.