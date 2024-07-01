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اقتصاد

فلاي دبي تضيف كيش وكرمان إلى شبكة وجهاتها سبتمبر المقبل

فلاي دبي تضيف كيش وكرمان إلى شبكة وجهاتها سبتمبر المقبل
1 يوليو 2024 13:19

أعلنت فلاي دبي اليوم، عن إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في إيران، بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلى جزيرة كيش اعتباراً من 7 سبتمبر المقبل، ورحلتين أسبوعياً إلى كرمان اعتباراً من 9 سبتمبر.

وستشغل فلاي دبي رحلاتها إلى مطاري كيش وكرمان الدوليين من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، وستكون هذه الرحلات ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار كيش الدولي بواقع أربع مرات أسبوعياً أيام الاثنين، والثلاثاء، والخميس، والسبت، فيما سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار كرمان الدولي بواقع مرتين في الأسبوع يومي الاثنين، والخميس.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نواصل دوماً استكشاف الفرص لفتح الأسواق غير المخدومة برحلات مباشرة من وإلى دبي، ونتطلع الى توفير خيارات أوسع لمسافرينا مع انطلاق رحلاتنا الى كل كرمان وجزيرة كيش واستكشاف شبكة وجهاتنا المتنامية."وتسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 125 وجهة، 90 منها لم تكن ترتبط بخدمات مباشرة بدبي. وبدأت الناقلة اليوم خدماتها اليومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان .

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وفي وقت لاحق من هذا العام، من المقرر أن تبدأ فلاي دبي رحلاتها إلى مدينة بازل في سويسرا اعتباراً من 2 أغسطس، وريغا في لاتفيا من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى تالين في إستونيا وفيلنيوس في ليتوانيا من 12 أكتوبر.

المصدر: وام
إيران
فلاي دبي
مطار دبي الدولي
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