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"إيه آي كيو" و"لاندمارك" توقعان اتفاقية لتوفير حل للتحكم بالآبار بالذكاء الاصطناعي

"إيه آي كيو" و"لاندمارك" توقعان اتفاقية لتوفير حل للتحكم بالآبار بالذكاء الاصطناعي
1 يوليو 2024 21:03

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إيه آي كيو»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، وشركة Landmark التابعة لشركة Halliburton عن اتفاقية شراكة سيتم بموجبها توفير حل التحكم الآلي في الآبار RoboWell من «إيه آي كيو» من خلال سحابة Landmark iEnergy الهجينة التابعة لشركة Halliburton. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة «إيه آي كيو» لتوسيع نطاق استخدام أدوات التحكم الآلي في الآبار المدعمة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين وزيادة الإنتاج في قطاع صناعات المنبع العالمي.
وقال الدكتور كريستوفر كوبر، الرئيس التنفيذي لدى شركة إيه آي كيو: سيساعد هذا التعاون في تعزيز رؤيتنا المشتركة حول كيفية مساهمة حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحويل قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويشكل التعاون مع Halliburton جزءاً من استراتيجية إيه آي كيو الأوسع لتسريع توافر منتجات الذكاء الاصطناعي التحويلية لدينا عالمياً لدعم القطاع من خلال الابتكارات المستقلة وغيرها من الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ويعتبر RoboWell أول حل متطور خاص بالتحكم في العمليات المدعمة بالذكاء الاصطناعي للآبار المرفوعة بالغاز. ويمكن عمليات الآبار المستقلة من تعزيز الإنتاج في ظل الظروف المحددة، ويتم حالياً استخدام الحل تجارياً، مما يساعد على تحقيق ما يصل إلى 30% من التحسين في استهلاك الغاز المرفوع وزيادة إنتاج الآبار الحالية بنسبة تصل إلى 5%. كما يدعم RoboWell ثقافة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100% والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين يعمل على تحسين استقرار البئر من خلال استخدام البيانات في الوقت الفعلي.

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