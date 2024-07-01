«كهرباء دبي» تحصد «جائزة التميز العالمية» في التحول الرقمي



دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «جائزة التميز العالمية في التحول الرقمي» ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة، وذلك عن إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة.

وتعكس الجائزة، التي فازت بها الهيئة بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها «مؤسسة كامبريدج آي إف إيه»، تميّز الهيئة في استخدام أحدث التقنيات الرقمية في عمليات التدقيق الداخلي.

تسلَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور أحمد عبيد الطاير، نائب الرئيس للتدقيق الداخلي، وفريق عمل إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة يعكس التزام الهيئة الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة واستخدامها أحدث التقنيات الرقمية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي الذي تعتبره الهيئة أحد الخطوط الدفاعية الثلاث التي تتبناها في سياستها الخاصة بالحماية، فيما تمثل الإدارة والإشراف خط الدفاع الأول، والمخاطر والمطابقة والجوانب القانونية والحوكمة خط الدفاع الثاني.

وقال: انطلاقاً من التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على تطبيق أفضل معايير الشفافية في جميع مجالات عملنا، وذلك في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات.