الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

برنامج ضيف الاتحاد يحتفل بـ 10 ملايين منتسب

برنامج ضيف الاتحاد يحتفل بـ 10 ملايين منتسب
1 يوليو 2024 21:06


أبوظبي (الاتحاد)
تحتفل الاتحاد للطيران، بانتساب الضيف رقم 10 ملايين إلى برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على الجوائز.
وقال مارك بوتر، المدير العام لبرنامج ضيف الاتحاد: «يسعدنا أن نقوم بتسجيل العضو رقم 10 ملايين في عائلة ضيف الاتحاد، وبالتزامن مع مسار النمو الخاص بشركة الطيران، شهدنا توسعاً مثيراً في أعداد أعضاء البرنامج، حيث ارتفع عدد المنتسبين بنسبة 20% خلال العام الماضي، مما أوصلنا إلى هذا الإنجاز. وسيحصل المنتسب رقم 10 ملايين على مفاجأة عند تلقيه الخبر خلال هذا الشهر، حيث سنقوم بترقية فئة عضويته إلى البلاتينية التي تتطلب 125 ألف ميلاً من أميال الاتحاد».
وأضاف: يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تحتفل فيه الاتحاد للطيران بعشرين عاماً من الخدمات الرائعة، تحقيقاً لهدفها بتوفير تجارب استثنائية مستلهمة من الهوية الإماراتية.
ويحظى برنامج ضيف الاتحاد، الذي انطلق في العام 2006، بحضور عالمي مع عدد كبير من الأعضاء المنتشرين في الإمارات، الهند، بريطانيا، الولايات المتحدة وأستراليا انعكاساً لتوسّع شركة الطيران إلى أسواق جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى وجهاتها.

أخبار ذات صلة
«السيتي» يعلن عن جولة «أبطال الدوري 4 مرات على التوالي»
«الاتحاد للطيران» تطلق حملة عالمية لتوظيف الطيارين
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط
اقتصاد
هبوط أسعار النفط
اليوم 13:00
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
الرياضة
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
اليوم 13:00
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـ"القابضة" بقيمة 2.5 مليار دولار
اليوم 12:54
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
علوم الدار
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
اليوم 12:53
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©