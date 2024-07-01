برنامج ضيف الاتحاد يحتفل بـ 10 ملايين منتسب



أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل الاتحاد للطيران، بانتساب الضيف رقم 10 ملايين إلى برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على الجوائز.

وقال مارك بوتر، المدير العام لبرنامج ضيف الاتحاد: «يسعدنا أن نقوم بتسجيل العضو رقم 10 ملايين في عائلة ضيف الاتحاد، وبالتزامن مع مسار النمو الخاص بشركة الطيران، شهدنا توسعاً مثيراً في أعداد أعضاء البرنامج، حيث ارتفع عدد المنتسبين بنسبة 20% خلال العام الماضي، مما أوصلنا إلى هذا الإنجاز. وسيحصل المنتسب رقم 10 ملايين على مفاجأة عند تلقيه الخبر خلال هذا الشهر، حيث سنقوم بترقية فئة عضويته إلى البلاتينية التي تتطلب 125 ألف ميلاً من أميال الاتحاد».

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تحتفل فيه الاتحاد للطيران بعشرين عاماً من الخدمات الرائعة، تحقيقاً لهدفها بتوفير تجارب استثنائية مستلهمة من الهوية الإماراتية.

ويحظى برنامج ضيف الاتحاد، الذي انطلق في العام 2006، بحضور عالمي مع عدد كبير من الأعضاء المنتشرين في الإمارات، الهند، بريطانيا، الولايات المتحدة وأستراليا انعكاساً لتوسّع شركة الطيران إلى أسواق جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى وجهاتها.