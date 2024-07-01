شراكة بين «جافزا» و«إيتون» لبناء منشأة مستدامة للتصنيع بدبي



دبي (الاتحاد)

أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» و«إيتون»، الشركة العالمية العاملة في إدارة الطاقة الذكية، اتفاقية لبناء مجمع مستدام جديد في دبي.

ويهدف المشروع، الذي يوسع قدرات إيتون البحثية والهندسية والتصنيعية، إلى تعزيز قدرات دبي بشكل كبير في التصنيع المتقدم للمكونات الكهربائية والإلكترونية اللازمة لتوفير طاقة آمنة وفعالة للعديد من الصناعات، بما في ذلك مراكز البيانات والمباني والطاقة الشمسية.

وسيبدأ بناء المنشأة التي تزيد مساحتها على 500 ألف قدم مربعة في عام 2025، ومن المتوقع اكتمالها في عام 2026، وبالإضافة إلى التصنيع، ستضم المنشأة مرافق للبحث والتطوير، ومركزاً حديثاً مخصصاً للتصنيع المستدام وإدارة الطاقة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وسيوفر المشروع حوالي 700 وظيفة، تتراوح بين وظائف الهندسة عالية المهارة ووظائف التصنيع المتقدمة.

وسيستفيد المجمع من التكنولوجيا المستدامة، وسيُظهر كيف يمكن للمباني التجارية والصناعية أن تلعب دوراً مهماً في التحول في مجال الطاقة وسيتم تمكين مركز التصنيع رقمياً بالكامل، باستخدام الأتمتة والتحليلات والروبوتات المتقدمة لتحسين عمليات الإنتاج، مع تبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة بشكل كامل، وسيضع المجمع معايير جديدة للمباني المستدامة والتصنيع المتقدم في المنطقة. وتم التوقيع في جافزا بدبي، بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وكريغ أرنولد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيتون، إلى جانب الإدارة العليا من كلتا الشركتين.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع إيتون تقدماً كبيراً في جهودنا لتطوير مرافق تصنيع ذكية في جافزا، والتي تدعم بشكل مباشر أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ونهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتصنيع المؤتمت وعالي التقنية، وبمجرد أن تبدأ المنشأة عملياتها بشكل كامل، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على اقتصاد دولة الإمارات، وأن تسهم في التحول إلى الطاقة المستدامة، وأن توفر فرصاً قيمة للشباب الإماراتي.