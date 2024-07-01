الإمارات التاسعة عالمياً بين أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم خلال الـ12 شهراً الماضية، وفقاً لنتائج أحدث تقارير «اتجاهات قطاع السفر 2024» العالمي، الذي يصدره معهد ماستركارد للاقتصاد. وبحسب التقرير جاءت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً بين الوجهات التي تشهد نمواً قوياً في الطلب على السفر خلال موسم الصيف الجاري للفترة من يونيو وحتى أغسطس 2024، فيما جاءت لندن وأثينا وباريس في صدارة الوجهات الأكثر شعبية للسفر من دولة الإمارات لهذا الصيف. وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط مدة إقامة السياح في دولة الإمارات إلى 4 ليالٍ منذ بداية العام الجاري 2024 وارتفاع الإنفاق السياحي على المطاعم ذات الأسعار المعقولة في دولة الإمارات بحوالي 21% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير الذي يقدم لمحة عن قطاع السفر، وما يشهده من تغيرات عبر العديد من الأسواق من حول العالم، أن قطاع السفر يشهد منذ بداية العام الجاري نقلة نوعية، تميزت بزيادة لافتة في الإنفاق على السفر ونمو قويّ في حركة المسافرين.