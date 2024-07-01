1.44 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الحلية، أمس، سيولة بقيمة 1.436 مليار درهم، مكّنت 64 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي من الارتفاع وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية، أمس، مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي. وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 28.6 مليون درهم صافي شراء في السوقين. وفي سوق العاصمة أبوظبي، بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.1 مليار درهم، توزغت على 19.1 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المتداولة، حيث تم تداول 335 مليون سهم من خلالها، واستقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 9060 نقطة من دون تغيير يذكر مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي. وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 37 شركة مقابل انخفاض أسعار 24 شركة، فيما أغلقت 51 شركة على استقرار من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 2.783 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية يوم أمس.

وبلغ صافي تداولات الأجانب نحو 11.6 مليون درهم صافي شراء خلال جلسة أمس، وهي محصلة لإجمالي تداولات الأجانب خلال الجلسة والتي بلغت قيمتها نحو 350 مليون درهم. وتظهر بيانات السوق أن الشركة العالمية القابضة قادت النشاط في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بتداولات قيمتها 184 مليون درهم، حيث أغلق سهم الشركة عند مستوى 407 دراهم، بانخفاض نسبته 0.25% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، تلاها التداولات على سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 78 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على مستوى 11.9 درهم مرتفعاً بنسبة 0.85%.

كما بلغت قيمة التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول 78 مليون درهم أيضاً، وأغلق السهم على مستوى 12.52 درهم بارتفاع 0.48%.

ثم جاء سهم «ملتيبلاي» بقيمة تداولات بلغت 73 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 2.13 درهم بارتفاع 3.9%.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 336 مليون درهم، بتنفيذ 11 ألف صفقة توزعت على 150 مليون سهم، وأغلق المؤشر العام للسوق على 4.057 نقطة بارتفاع قدره 27 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل زيادة بنسبة 0.67%.

وشهد التداول ارتفاع 27 شركة وهبوط 11 شركة وثبات أسعار 5 شركة أخرى مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرة بالسوق نحو 683 مليار درهم، وفقاً لأسعار الأغلاق أمس. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 172 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 155 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17 مليون درهم صافي شراء.

الأكثر نشاطاً

فيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول في سوق دبي، بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة إعمار العقارية 67 مليون درهم، حيث أغلق السهم على مستوى 8.23 درهم، بارتفاع 0.366 % تلتها التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 53 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 16.4 درهم بانخفاض 0.6 %، ثم جاءت التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 34.5 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 5.76 درهم بارتفاع 0.35 % تلاه التداولات على شركة باركن بقيمة 25 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على مستوى 2.84 درهم بارتفاع 2.5 %.