«بي بي» تنضم لتحالف «مصدر» لتنمية الهيدروجين الأخضر في مصر

القاهرة (الاتحاد)

انضمت شركة بي بي لتحالف شركات مصدر، حسن علام للمرافق، وانفينيتي باور لبحث سبل تنمية مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك عبر انضمامها لقائمة الموقعين على اتفاقية التنمية المشتركة بين أطراف التحالف.

وتقوم «بي بي» بموجب هذه الاتفاقية بدور المطور والمشغل الرئيسي للمشروع نيابةً عن التحالف، حيث سيعمل الشركاء على دمج مشروعات الهيدروجين الأخضر الخاصة بها في مصر في مشروع واحد واسع النطاق ومتعدد المراحل لتنمية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع التركيز على الصادرات.. وقَع التحالف اتفاق إطاري مع الحكومة المصرية للبدء في تنفيذ مجموعة من الدراسات والأنشطة لتقييم الجدوى الفنية والمالية للمشروع.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر مصر-الاتحاد الأوروبي للاستثمار، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما قام بالتوقيع من جانب الشركات كل من نادر زكي الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بي بي، وأندرياس بيرينجر مدير تطوير الأعمال التجارية للهيدروجين الأخضر في مصدر، وكريم حفظي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور.

وصرح نادر زكي، الرئيس الإقليمي لبي بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعدنا أن يتزامن التوقيع على تلك الاتفاقية مع احتفالنا بمرور 60 عاماً على وجودنا في مصر مما يعكس بوضوح التزامنا المستمر نحو التوسع في أنشطتنا داخل البلاد، على مدار العقود الماضية، كانت «بي بي» دائماً إحدى المورّدين الرئيسيين لتلبية الطلب المتنامي للطاقة في مصر كما حرصت الشركة أيضاً على دعم جهود الدولة تجاه مستقبل طاقة أكثر استدامة، وتعد الخبرات المتنوعة في مجال الطاقة لهذا التحالف فرصة عظيمة للتعاون على المستوى الإقليمي، وكذلك الوصول إلى الأسواق العالمية مما يساهم بشكل أساسي في دعم خطط تحول الطاقة في مصر.

من جهته، قال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»: نرحب بانضمام «بي بي» إلى التحالف ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقتنا الوطيدة مع الشركاء، وذلك في إطار مساعي «مصدر» للمساهمة بدور فاعل في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي، وتأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى خطط «مصدر» لتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترسيخ التزام الشركة ودولة الإمارات بدعم مساعي مصر للاستفادة من إمكاناتها الضخمة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وذلك بالتعاون مع «انفنيتي باور» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة الأفريقية.

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة: «التعاون مع شركات بي بي، مصدر، وإنفينيتي باور في هذا التحالف يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، وترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في هذا القطاع».

ركائز رئيسة

قال فيليبي أربيلايز، نائب رئيس شركة بي بي للهيدروجين: «يعد الهيدروجين أحد الركائز الرئيسة لاستراتيجية تحول الطاقة لشركة بي بي، وتعمل الشركة على تطوير محفظة عالمية متنوعة لتطوير مشاريع الهيدروجين في جميع أنحاء العالم، وأنا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستدعم الجهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء».

وقال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: «التعاون مع شريك جديد يدعم طموح تحالفنا المنفذ للمشروع، ويبرز التزامنا بالشراكات والابتكار. وأضاف المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: تدرك إنفنيتي باور ما تتمتع به أفريقيا من موارد هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث من المنتظر أن يستفيد مركز تصدير الهيدروجين من هذه الموارد.