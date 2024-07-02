النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

اقتربت أسعار العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها منذ حوالي شهرين في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خام برنت القياسي للنفط العالمي اقترب من 87 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه الكبير أمس، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي إلى أكثر من 83 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك في حين تراجع سعر الدولار أمام العملات الرسمية مما يعزز سعر الخام.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و11 دقيقة ظهراً بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.3% إلى 86.83 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 83.55 دولاراً للبرميل تسليم أغسطس المقبل.