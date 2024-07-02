استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 978.80 دولار للأوقية.