8.7 مليار درهم إيرادات فنادق دبي بنهاية مايو

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى نحو 8.766 مليار درهم، مقابل 7.93 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 10.5%، بدعم من زيادة عدد الليالي المحجوزة وارتفاع متوسط العائد على الغرفة في ظل ارتفاع الطلب.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة في دبي وصل خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، إلى 18.34 مليون ليلة، بزيادة 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 478 درهماً، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 563 درهماً.

وبحسب البيانات، ارتفع متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنسبة 7% ليصل إلى 478 درهماً، مقارنة مع 448 درهماً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت فنادق دبي أداءً قوياً بدعم من زيادة تدفقات الزوار من مختلف الأسواق.

ونجحت فنادق دبي في مواصلة المسار التصاعدي في مختلف المؤشرات التي تشمل العائدات على الغرف الفندقية المتوافرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية للفنادق، وعدد المنشآت الفندقية.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي إلى نحو 150.2 ألف غرفة فندقية بنهاية مايو، ضمن 822 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 812 منشأة نهاية مايو 2023، بنمو 1% في عدد الغرف الفندقية.

وارتفع عدد زوار دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 8.12 مليون زائر دولي، مقارنة مع 7.39 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 10%.

واستقطبت الإمارة خلال شهر مايو الماضي أكثر من 1.44 مليون زائر، وذلك بعد أن شهدت نمواً قوياً في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام مع استقبال نحو 1.77 مليون زائر دولي خلال يناير، و1.9 مليون خلال فبراير، و1.51 مليون خلال مارس، و1.5 مليون خلال أبريل.



أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى الإمارة

وفقاً للتوزيع الجغرافي للأسواق والمناطق الرئيسة، حلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 21% أي نحو 1.728 مليون سائح، وتبعتها جنوب آسيا بـ 1.399 مليون سائح يشكلون 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية ثالثة في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ 1.246 مليون بنسبة 15% من مجموع زوار الإمارة، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي رابعاً بـ 1.045 مليون سائح، بما يشكل 13% من إجمالي عدد الزوار.

وجاءت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ947 ألف سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9%، أي نحو 764 ألف زائر.

وبلغ عدد زوار دبي من الأميركتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، 528 ألفاً تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%، فيما بلغ عدد الزوار من أفريقيا 339 ألفاً، أي نحو 4%، ومن أستراليا 123 ألفاً يشكلون نحو من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.