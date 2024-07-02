القطاع المالي يقود أسواق الأسهم للمنطقة «الخضراء»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد القطاع المالي في أسواق المال المحلية المؤشرات العامة للأسواق للإغلاق في المنطقة «الخضراء»، خلال جلسة تداولات أمس، وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات في الربع الثاني. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.35 مليار درهم خلال جلسة أمس.



سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة الأمس ، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 9088 نقطة، وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 4 مليارات درهم لتبلغ 2.787 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الجلسة.

جاء ذلك بدعم من الارتفاع في سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.66% عند مستوى الإغلاق البالغ 409.7 درهم للسهم، وكذلك بدعم من الارتفاع في سهم بنك أبوظبي الأول الذي أغلق عند مستوى 12.6 درهم بارتفاع 0.64 درهم.

وشهدت جلسة التداول أمس إبرام 18.5 ألف صفقة في سوق العاصمة أبوظبي ، تم من خلالها تداول 261.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 938 مليون درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 26 شركة مقابل انخفاض أسعار الإغلاق لـ 33 شركة في حين استقرت أسعار 53 شركة من دون تغيير، مقارنة مع مستويات الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ المزيد من السيولة الجديدة في سوق العاصمة أبوظبي، حيث بلغت محصلة تداولاتهم ليوم أمس نحو 21.5 مليون درهم صافي شراء، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 34% تقريباً من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة.



سوق دبي

شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 419 مليون درهم بتنفيذ 11.4 ألف صفقـة توزعت عـلى 188 مليون سهم.

وأسهم القطاع المالي في سوق دبي المالي بدعم المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند 4.063 نقطة بارتفاع قدره 6.2 نقطة عن إغلاقه السابق، ما يعادل 0.15%، حيث ارتفع سعر السوق لسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.91 % عند مستوى 16.55 درهم للسهم.

وشهد التداول ارتفاع أسعار 22 شركة، مقابل هبوط أسعار 15 شركة وثبات أسعار 10 شركات أخرى مقارنة مع مستويات إغلاقها ليوم أول أمس. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 682 مليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 107 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 162 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 19 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 24 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 34 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 56 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 160 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 242 مليون درهم لتشكل ما نسبته 58% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 82 مليون درهم صافي بيع.