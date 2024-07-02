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الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للطيران المدني بالرباط

سيف السويدي يترأس وفد الإمارات بالاجتماع (من المصدر)
3 يوليو 2024 01:00

الرباط (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى، برئاسة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال اجتماع الدورة الـ69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يومي 1 و2 يوليو. 
وتأتي اجتماعات المجلس التنفيذي قبل انعقاد أعمال الجمعية العمومية، التي ستشهد تجديد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة. 
وقال سيف محمد السويدي: إن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني تمثل المنصة الأهم لمناقشة الملفات ذات الأولوية على أجندة التعاون العربي في قطاع الطيران المدني، ودراسة الفرص والتحديات، ومناقشة سبل التطوير المتاحة، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ قرارات تدعم وتخدم مصالح الدول الأعضاء وتعزز من دور ومكانة المنظمة إقليمياً وعالمياً.  

المنظمة العربية للطيران المدني
الإمارات
الرباط
سيف محمد السويدي
الهيئة العامة للطيران المدني
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