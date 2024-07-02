شراكة بين «سيدات أعمال أبوظبي» و«سيين» لتعزيز التجارة الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم مع منصة «سيين» الرقمية، بهدف تعزيز الشمولية والتبادل التجاري الرقمي عبر أعمال ومشاريع أعضاء المجلس، وتوفير تجربة رائدة لتسويق وترويج المنتجات عبر الإنترنت.

وقعت المذكرة كل من شيخة النويس عضو مجلس الإدارة في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وميثاء الكثيري مؤسسة ورئيسة منصة «سيين» الرقمية، وذلك في مقر غرفة أبوظبي، وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين لدى الجانبين.

وقالت شيخة النويس: تنسجم شراكتنا مع منصة «سيين» مع حرصنا المتواصل على تحفيز سيدات ورائدات الأعمال المبتكرات والمبدعات.