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اقتصاد

383 مليار درهم القيمة السوقية لأكبر 5 بنوك إماراتية

383 مليار درهم القيمة السوقية لأكبر 5 بنوك إماراتية
3 يوليو 2024 01:01

مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)

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حلت 5 بنوك إماراتية ضمن قائمة «ستاندرد أند بورز جلوبال» لأكبر 20 بنكاً في الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية القيمة السوقية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء بنك أبوظبي الأول في صدارة أكبر البنوك الإماراتية الخمسة المدرجة بقيمة سوقية بلغت 137.4 مليار درهم (37.45 مليار دولار) والمرتبة الرابعة ضمن القائمة التي تصدرتها مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار بقيمة سوقية بلغت 319 مليار درهم (86.9 مليار دولار).
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للبنوك الإماراتية الخمسة ضمن القائمة والتي شملت بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، أكثر عن 382.2 مليار درهم (104.2 مليار دولار)، شكلت نحو 20.1% من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 بنكاً في المنطقة والتي بلغت في نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.9 تريليون درهم (518.3 مليار دولار).
ووفقاً للقائمة، جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة السادسة بقيمة سوقية بلغت 90.3 مليار درهم (28.37 مليار دولار)، فيما حل بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الـ14 بقيمة سوقية بلغت 63.6 مليار درهم (15.98 مليار دولار)، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الـ18 بقيمة سوقية بلغت 42 مليار درهم (11.45 مليار دولار) بنمو قدره 5.1% عن القيمة السوقية المسجلة للربع ذاته من عام 2023.

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