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5.5 مليار درهم محفظة "أبوظبي الإسلامي" في مجال التمويل المستدام

5.5 مليار درهم محفظة "أبوظبي الإسلامي" في مجال التمويل المستدام
2 يوليو 2024 21:55


أبوظبي (الاتحاد)
وصلت قيمة محفظة أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المستدام إلى 5.567 مليار درهم.
وأصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً وإنصافاً.
ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من المعطيات المهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، بجانب دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأعلن المصرف أيضاً عن تحديد أهدافه لانبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2030، وكمية الانبعاثات الناتجة عن أنشطته التمويلية، ما أكد التزامه الراسخ بخفض بصمته الكربونية. يمكن الاطلاع على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية، ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي. ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات، بدء من اصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأميركي تصدرها إحدى المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي.

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