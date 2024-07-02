الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة استراتيجية بين «ميرال» و«الدار للتعليم»

شراكة استراتيجية بين «ميرال» و«الدار للتعليم»
2 يوليو 2024 22:10


أبوظبي (الاتحاد)
وقعت ميرال، و«الدار للتعليم»، مذكرة تفاهم لتطوير وتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات التعليمية المؤثرة والتفاعلية لطلاب 12 مدرسة تابعة لـ «الدار للتعليم» في أبوظبي.
حضر التوقيع محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وسحر كوبر الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم، فيما وقع مذكرة التفاهم تغريد السعيد المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال، وديف تايلور الرئيس التنفيذي للعمليات في الدار للتعليم.
وستشمل المبادرات ضمن هذه الشراكة عقد سلسلة من الحوارات الفصلية بين خبراء القطاع حول مجموعة من المواضيع بهدف إلهام الطلاب وتثقيفهم. وسيتم إتاحة فرص للتدريب نصف سنوية في المدن الترفيهية في جزيرة ياس للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، لتزويدهم بالخبرة العملية في قطاعي السياحة والترفيه.
علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ المبادرات التي تركز على الاستدامة، منها على سبيل المثال تنظيف الشواطئ والصحراء، والمشاركة في مبادرة المحافظة على الطيور الجارحة، وهي عبارة عن تعاون بين صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة وميرال و«الدار للتعليم» بهدف تعزيز أعداد الطيور الجارحة المحلية.
وفي إطار الاتفاقية، سيستفيد الطلاب أيضاً من الرحلات الميدانية والجولات في المدن الترفيهية في جزيرة ياس.
وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال: تسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا بالتعليم كأحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، وتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة، ومن خلال القيام بذلك، نسعى إلى تعزيز القيمة المستدامة وخلق تأثير إيجابي دائم داخل مجتمعنا.
وقال ديف تايلور الرئيس التنفيذي للعمليات في الدار للتعليم: نهدف من خلال إشراك طلابنا في تجارب الحياة العملية وتعزيز شعورهم بالمسؤولية المجتمعية والبيئية إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتمكينهم من قيادة المستقبل.

أخبار ذات صلة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يُكرِّم الفائزين بمشاريع الهوية
ميرال تنظم زيارة لطلبة برنامج التوجيه الجامعي والمهني إلى مرافقها
ميرال
الدار للتعليم
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©