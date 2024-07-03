الذهب يستقر وسط ترقب لاجتماع "المركزي الأميركي"

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2338.70 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.34 دولار للأوقية.



