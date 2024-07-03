"أدنوك للحفر" تفوز بعقد قيمته 2.7 مليار درهم لتشغيل 3 حفارات جديدة

أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم حصولها على عقد بقيمة 2.7 مليار درهم لتوفير ثلاث حفارات جديدة لدعم عمليات أدنوك البحرية التوسعية في حقل زاكوم البحري.

وأكد عبد الرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أن ترسية عقد بهذه الأهمية على الشركة يدعم مسيرتها التصاعدية المتسارعة كونه يعكس ريادتها والثقة في قدراتها، مشيرا إلى أن الحفارات الجديدة ستكون الأكثر تطورا كونها معززة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التعاون مع شركة متخصصة بحجم مجموعة "Honghua"u سيضيف الكثير لصناعة الحفر من خلال تصميم وبناء حفارات المستقبل التي ستسهم في تطوير كفاءة العمليات وتعزيز السلامة وستحقق قيمة استثنائية لعملائنا في أدنوك البحرية.

من جانبها قالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، إن خبرات أدنوك للحفر وإمكاناتها التكنولوجية المعززة تعتبر من الممكنات الرئيسة التي تدعم تسريع أهداف تلبية احتياجات العالم المتنامية للطاقة على نحو آمن ومستدام.

وأضافت أن هذا العقد سيرسخ الشراكة المستقبلية مع أدنوك للحفر لتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات لزيادة إنتاج الطاقة ومشتقاتها وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة عالية لكافة مساهمينا.

وسيتبع العقد الاتفاقيات السارية من حيث توفير إيرادات تعزز عائدات التعاقدات طويلة المدى ومعدلات العائدات الداخلية المضمونة. علماً بأن العقد ينص على تشغيل ثلاث حفارات جديدة في الجزر الاصطناعية المبتكرة القائمة والتي أُنشئت حديثاُ في حقل زاكوم البحري لحفر وإكمال الآبار.

وستقوم شركة "Honghua" ببناء الحفارات الجديدة وتمكينها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة ومن المتوقع تسليم الحفارات وبداية العمليات خلال العام 2026.

وستتولى أدنوك للحفر بالتعاون مع شركة "Honghua” تصميم وبناء الحفارات الجديدة المتطورة من خلال تسخير الطبيعة التحويلية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة.. كما أن الشركتين تدرسان التعاون مع "AIQ” وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ولها إسهامات كبيرة في المجال وتدير عملياتها من أبوظبي.

وسيتم تصميم أنظمة تشغيل الحفارات من خلال تغذيتها ببيانات واقعية عن ظروف العمل ومستويات الأداء ما يمكنها من التمتع بقدر من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز كفاءة الحفارة وتُحسًن مستويات السلامة وأوقات التسليم.

وستعمل هذه الحفارات في جزر أدنوك الاصطناعية المبتكرة التي توفر بيئة مثالية لعمليات الحفر الممتد، وقد تم تسليم أطول خمسة آبار في العالم من هذه الجزر آخرها تجاوز الـ 52000 قدم.

وتتمتع الحفارات الجديدة التي ستقدم خدمات الحفر الممتد، بقدرات متطورة تمكنها من الحركة بين الآبار بسهولة ودون الحاجة إلى تفكيك وهي خاصية تحسن الكفاءة وتعزز السلامة وتساعد على خفض الانبعاثات إلى حد كبير.

وتبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشراء الحفارات الجديدة حوالي 771.2 مليون درهم يتركز معظمها في العام 2025.

ومن المتوقع أن يكون العام 2027 هو العام الأول الذي سيشهد بكامله تدفقات إيرادات الحفارات الجديدة. علماً بأن رؤى وتوقعات الشركة المالية لإيرادات قطاع حفارات الجزر الذي يدير حالياً 10 حفارات للعام 2024 بأكمله والتي تتراوح ما بين 734.5 إلى 918.1 مليون درهم ، تظل دون تغيير.

وتأتي عملية الاستحواذ على الحفارات الجديدة في إطار خطة التوسع في أسطول الشركة، حيث يتوقع ارتفاع عدد الحفارات في أسطول أدنوك للحفر إلى 148 حفارة على الأقل بحلول عام 2026، تشمل ثلاث حفارات موضوع هذا العقد، إضافة إلى ثلاث حفارات أُعلن عن إضافتها سابقاً في المرحلة الأولية لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية.

يذكر أن أدنوك للحفر قد استثمرت، منذ طرح أسهمها للاكتتاب في الربع الرابع للعام 2021، أكثر من 8 مليارات درهم لبناء أحد أكبر أساطيل الحفر المتكاملة في العالم.







