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اقتصاد

جهاز الإمارات للمحاسبة يطلق شعاره وهويته المؤسسية الجديدة

جهاز الإمارات للمحاسبة يطلق شعاره وهويته المؤسسية الجديدة
3 يوليو 2024 15:01

 أطلق جهاز الإمارات للمحاسبة اليوم شعاره وهويته المؤسسية الجديدة، تماشياً مع المسؤوليات والواجبات الجديدة التي أوكلت إليه حسب المرسوم بقانون بإنشائه والتي ترتكز على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب القطاع العام، لتحقيق رؤية القيادة في حماية المصلحة العامة وتأمين الموارد القيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ويؤدي جهاز الإمارات للمحاسبة دورا حيويا بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمجتمع مستثمرا خبراته الواسعة في التوعية، والتثقيف، والإشراف، والتدقيق ومكافحة الفساد لتعزيز وغرس ثقافة المساءلة والنزاهة في المجتمع.
تم استلهام الشعار الجديد من القيم الوطنية والرموز التقليدية لثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز الصقر إلى قوة ووحدة الإمارات في الحاضر، وفخرها بالماضي، وقدرتها على الارتقاء نحو المستقبل، أما الدرع فيشير إلى مهمة الجهاز في حماية الموارد العامة للدولة.

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ويمثل الحرف "أ" المتصل، منهج الجهاز القائم على تشكيل الشراكات القوية، والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ويبرز الحرف "أ" الشفاف ممارسات الحوكمة الرشيدة المبنية على الشفافية، لدعم الثقة وفتح قنوات التواصل الفعال في حين يرمز النجم ذو النقاط السبع والمكون من الرقم 7 إلى الإمارات السبع ووحدتها وانسجامها.

المصدر: وام
جهاز الإمارات للمحاسبة
الإمارات
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