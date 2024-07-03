«المالية المركزية بالشارقة» تبحث فرص التعاون مع «مالية عجمان»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، وفداً زائراً من دائرة المالية بعجمان بهدف التعرف على تجربة الدائرة في مجال المالية العامة وأفضل ممارساتها المطبقة والتطبيقات الذكية المعتمدة في مجال التحصيل والاستدامة المالية.

وأكدت مروة السويدي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي بدائرة المالية المركزية، أهمية عقد الزيارات المؤسسية المتبادلة بهدف تناقل الخبرات والمعارف، والتي تسهم في تنفيذ الغايات الاستراتيجية المشتركة والارتقاء بالأداء ومستوى الخدمات المقدمة لصالح العملاء.

وأضافت: دائرة المالية المركزية بالشارقة نجحت خلال السنوات الماضية في خلق بيئة عمل مثالية تستند على مفاهيم الإبداع والابتكار.

من جانبه، أوضح خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في دائرة المالية بعجمان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة إلى ترسيخ التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن المالي على مستوى دولة الإمارات.