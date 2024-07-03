الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية المركزية بالشارقة» تبحث فرص التعاون مع «مالية عجمان»

خلال استقبال وفد دائرة المالية بعجمان (من المصدر)
4 يوليو 2024 01:16

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
عمر خالد يكشف أسباب رحيله عن «سلة الشارقة»

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، وفداً زائراً من دائرة المالية بعجمان بهدف التعرف على تجربة الدائرة في مجال المالية العامة وأفضل ممارساتها المطبقة والتطبيقات الذكية المعتمدة في مجال التحصيل والاستدامة المالية.
وأكدت مروة السويدي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي بدائرة المالية المركزية، أهمية عقد الزيارات المؤسسية المتبادلة بهدف تناقل الخبرات والمعارف، والتي تسهم في تنفيذ الغايات الاستراتيجية المشتركة والارتقاء بالأداء ومستوى الخدمات المقدمة لصالح العملاء.
وأضافت: دائرة المالية المركزية بالشارقة نجحت خلال السنوات الماضية في خلق بيئة عمل مثالية تستند على مفاهيم الإبداع والابتكار.
من جانبه، أوضح خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في دائرة المالية بعجمان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة إلى ترسيخ التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن المالي على مستوى دولة الإمارات.

دائرة المالية المركزية
الإمارات
الشارقة
عجمان
دائرة المالية
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
اليوم 11:57
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
الرياضة
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©