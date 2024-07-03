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اقتصاد

تعاون بين «غرف دبي» و«أرامكس» لتعزيز خدمات مجتمع الأعمال

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
4 يوليو 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

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أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم الشركات في نشاطاتها المهنية وعملياتها التشغيلية.
وبموجب الاتفاقية، ستوفر أرامكس باقات خاصة للشركات المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بما يساهم في تلبية كافة متطلبات الشركات من حلول النقل والخدمات اللوجستية، مع إتاحة مجموعة من الخدمات النوعية عبر مكاتب ومراكز أرامكس.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: نحرص على مواصلة تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في دبي، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، ونركز على استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء باعتبارها ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، وذلك للمساهمة بفعالية بتطوير بيئة ممارسة الأعمال، والارتقاء بجاذبيتها.
وقال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: يشكل التعاون مع شركاء موثوقين وفعالين في مجال الخدمات اللوجستية جانباً حاسماً للأعمال في مختلف القطاعات، وفيما تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال، يسرنا التعاون مع غرف دبي لدعم أعضاء غرفة تجارة دبي.

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