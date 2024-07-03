5.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

زادت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي «أبوظبي»، و«دبي» بنحو 5.4 مليار درهم لتصل إلى 3.474 تريليون درهم، خلال جلسة تداولات الأمس.

وارتفعت قيمة السيولة المتدفقة لأسواق المال المحلية إلى 1.76 خلال جلسة تداولات الأمس، فيما استمرت مؤشرات الأسعار تتحرك في المنطقة «الخضراء» وأغلقت في سوق العاصمة أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.07% عند مستوى 9094 نقطة، كما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.39% عند مستوى 4079 نقطة.

وشهد سوق أبوظبي إبرام 17.8 ألف صفقة تم من خلالها تداول 400.4 مليون سهم بقيمة إجمالية للتداولات بلغت 1.338 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 34 شركة مقابل انخفاض 23 شركة واستقرار أسعار 55 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية بما يقارب 3 مليارات درهم لتبلغ 2.79 تريليون درهم بحسب أسعار الإغلاق لجلسة الأمس.

واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية لسوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، حيث ضخ المستثمرون الأجانب نحو 44.3 مليون درهم سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق العاصمة، واستحوذ المستثمرون الأجانب على تداولات بقيمة 24% من القيمة الإجمالية المسجلة ليوم أمس.

إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 427 مليون درهم بتنفيذ نحو 10 آلاف صفقة توزعت على 215 مليون سهم، وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4079 نقطة بارتفاع وقدره 16 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.39% عن إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 18 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 10 شركات مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بما يقارب 2.4 مليار درهم لتبلغ 684.3 مليار درهم أمس مقارنة مع 681.9 مليار درهم أول أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس نحو 115 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 113 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 19 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 28 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم في سوق دبي نحو 162 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 140 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33% من إجمالي قيمة المبيعات، لتبلغ بذلك محصلة الاستثمار الأجنبي نحو 22 مليون درهم صافي شراء.