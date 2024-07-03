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«موانئ أبوظبي» تعاملت مع 38.2 ألف سفينة خلال 2023

«موانئ أبوظبي» تعاملت مع 38.2 ألف سفينة خلال 2023
4 يوليو 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف مركز إحصاء- أبوظبي أن عدد السفن التي زارت موانئ أبوظبي خلال العام الماضي 2023 بلغت 38.234 سفينة معززة مكانتها المرموقة واحداً من أبرز المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم.
وأوضح المركز في تقرير صادر أمس، حول إحصاءات النقل الرئيسة لعام 2023 أنه استناداً إلى بيانات مجموعة موانئ أبوظبي، توزعت السفن في موانئ الإمارة بواقع 14.624 سفينة في ميناء مصفح، و14.441 سفينة في ميناء مغرق بمنطقة الظفرة، فيما بلغ عدد السفن في ميناء الحرة نحو 4.741 سفينة و3.409 سفن في ميناء خليفة، وميناء زايد 1.014 سفينة.
وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي أعداد الحاويات النمطية في موانئ الإمارة نحو 4.3 مليون حاوية، موزعة بواقع 2.6 مليون حاوية واردة «للتفريغ»، فيما بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها «للتحميل» نحو 1.7 مليون حاوية، وعدد الحاويات النمطية المصدرة من وإلى الإمارات الأخرى 392.096 حاوية، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 364.509 حاويات.

موانئ أبوظبي
الإمارات
مركز إحصاء أبوظبي
إحصاء أبوظبي
مركز الإحصاء
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