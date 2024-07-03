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اقتصاد

«المالية»: عطاءات بقيمة 6.67 مليار درهم بمزاد صكوك الخزينة الإسلامي

مقر وزارة المالية بأبوظبي (الاتحاد)
4 يوليو 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.77 % للشريحة لأجل 3 أعوام و4.43 % للشريحة لأجل 5 أعوام وذلك بتكلفة أقل بقيمة 1 و3 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم
الإمارات
وزارة المالية
مصرف الإمارات المركزي
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