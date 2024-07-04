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اقتصاد

الذهب يتألق وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وتوقعات خفض الفائدة

الذهب يتألق وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وتوقعات خفض الفائدة
4 يوليو 2024 07:46

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2362.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً في الجلسة الماضية. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فشهدت تغيراً طفيفاً لتستقر عند 2369.80 دولار.

وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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استقرار أسعار الذهب

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.54 دولار وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.28 دولار.
فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1023.23 دولار بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية.

المصدر: وكالات
الذهب
الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
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