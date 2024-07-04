1.24 مليار درهم تداولات أسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال المحلية 1.24 مليار درهم سيولة للتداولات خلال جلسة الأمس، في حين تفاوت أداء المستثمرين الأجانب الذين بلغت محصلة تداولاتهم نحو 56 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة أبوظبي، بينما أظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تداولاتهم سجلت 42 مليون درهم صافي بيع خلال جلسة الأمس.

وقادت الشركة العالمية القابضة المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع إلى 9126 نقطة خلال جلسة تداولات الأمس، بزيادة نسبتها 0.36% وحققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق مكاسب بقيمة 5 مليارات درهم لترتفع إلى 2.795 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الأغلاق الرسمية للشركات.

وشهدت جلسة التداول إبرام 17 ألف صفقة تقريباً تم من خلالها تداول 246 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 913 مليون درهم.

وأظهرت محصلة التداول ارتفاع أسعار 22 شركة مقابل انخفاض أسعار 40 شركة، فيما استقرت أسعار 51 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق ليوم أول أمس.

ووفقاً للبيانات الإحصائية التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس نحو 56 مليون درهم صافي شراء، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب على 35% تعادل ما يقارب 320 مليون درهم من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حيث بلغت تداولات المتعاملين بالسوق على أسهم الشركة نحو 222 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 1.15% ليصل إلى 414.4 درهم للسهم.

وشهدت جلسة التداول في سوق دبي المالي إبرام نحو 8.25 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 145 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 327 مليون درهم.

وتظهر محصلة التداول أن 10 شركات أغلقت على ارتفاع مقابل انخفاض 23 شركة فيما استقرت أسعار 8 شركات من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.

ونتيجة لإجمالي التغييرات في الأسعار انخفض المؤشر العام للسوق إلى 4066 نقطة بتراجع 0.33%.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي خلال الجلسة نحو 61 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 138 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 26 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 15 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 7 ملايين درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة التداولات أمس، نحو 119 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 161 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 42 مليون درهم صافي بيع.