شركات الطيران الوطنية تستعد لذروة سفر جديدة غداً

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتأهب الناقلات الوطنية لذروة سفر جديدة تبدأ غداً السبت مع مغادرة العديد من العائلات لقضاء العطلة الصيفية عقب انتهاء العام الدراسي، ونصحت المسافرين بالاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها الناقلات ومطارات الدولة للإنجاز المسبق لإجراءات السفر، فضلاً عن الحضور إلى المطارات قبل مواعيد الرحلات بوقت كافٍ لتجنب التأخير.

ومن أهم النصائح، الحجز المبكر، والوصول للمطارات قبل 4 ساعات من الرحلة، وتخليص إجراءات السفر باستخدام الوسائل الذكية التي تتيحها شركات الطيران والمطارات من بوابات إلكترونية وخدمات ذاتية للأمتعة وإصدار بطاقات الصعود للرحلات، وإتمام إجراءات السفر إلكترونياً قبل الرحلة بأيام، والتأكد من الوزن المسموح للأمتعة، والحجز المبكر للفنادق وغيرها.

ومع التطور الذي يشهده قطاع الطيران بالإمارات من مطارات متقدمة وخدمات ذكية، بات من السهل الحصول على خدمات ميسرة أثناء السفر ما يحوّل عناء السفر إلى تجربة ممتعة.



الاتحاد للطيران

وقال يعرب عبيد الله المدير الإقليمي للإمارات والمنطقة الوسطى في الاتحاد للطيران لـ «الاتحاد»: ننصح المسافرين بإتمام إجراءات السفر إلكترونياً أو ذاتياً تفادياً للازدحامات حيث تتوفر مرافق خدمات ذاتية في المطار ومحطات تخليص إجراءات السفر على مستوى إمارة أبوظبي في مواقع متعددة.

وأضاف عبيدالله: يعد موسم الصيف الحالي أول موسم لنا في مقرنا الجديد بمطار زايد الدولي، حيث يتميز المطار بمرافق بتقنيات حديثة تقدم تجربة سلسة ومريحة للمسافرين من استخدام المنافذ الذكية لإتمام إجراءات السفر من بوابات إلكترونية وخدمات تخليص الحقائب وطباعة بطاقات صعود الطائرات والتي تسهل تنقّل المسافرين داخل المطار، تلك الخدمات تقلل وقت الانتظار وتُجنّب المسافرين الوقوف في طوابير طويلة.

وتابع: «ننصح المسافرين بإتمام إجراءات السفر إلكترونياً عبر موقع الاتحاد للطيران أو من خلال تطبيق الاتحاد على الهواتف الذكية قبل الرحلة، إضافة إلى التوجه للمطار قبل موعد الرحلة بنحو 4 ساعات».

وقال: «من الخدمات التي نوفرها لمسافرينا إتمام إجراءات السفر من المنزل مقابل مبلغ رمزي والمتمثلة في طباعة باقة الصعود وتخليص الأمتعة والحقائب واختيار المقاعد على الطائرة».

وأضاف: «فترة الصيف تعتبر من أكثر المواسم ازدحاماً بالمسافرين حيث نتوقع نقل 5 ملايين مسافر في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر.. ومن الوجهات الأكثر طلباً خلال الموسم الصيفي لندن وبانكوك ونيويورك وعمّان ومانيلا والقاهرة، في وقت تم الإعلان عن إطلاق وجهات جديدة مثل جزيرتي سانتوريني وميكانوس في اليونان ونيس في فرنسا، إضافة إلى جيبور في الهند والقصيم في السعودية وبالي في إندونيسيا، حيث تعطي تلك الوجهات خيارات متنوعة لضيوفنا خلال الصيف».



طيران الإمارات

وكشفت طيران الإمارات مؤخراً عن ذروة كبيرة في معدلات حركة السفر تبدأ يوم السبت 6 يوليو الجاري، مع مغادرة العديد من العائلات لقضاء العطلة الصيفية، وحثّت الناقلة عملاءها لمراعاة المواعيد الرئيسية للرحلة، وخلال فترة ذروة السفر هذا العام، تنصح العملاء المغادرين من دبي مع طيران الإمارات بتخصيص وقت إضافي خلال التخطيط لرحلتهم لمراعاة المواعيد الرئيسية للرحلة، وذلك لضمان تجربة سفر سلسة، نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، والوقت الذي قد يستغرقه المسافرون للوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

ولتجنب التأخير، تدعو طيران الإمارات عملاءها لمراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

ودعت الناقلة مسافريها لاتباع وسائل متعددة لإنجاز إجراءات السفر، منها إنجاز إجراءات السفر من المنزل واستخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، ويتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

وتنصح طيران الإمارات أيضاً مسافريها بتسليم الأمتعة مبكراً، حيث يمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر دون أي رسوم.



فلاي دبي

وقدمت فلاي دبي نصائح متعددة للمسافرين بالصيف، منها إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة إلى 75 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة، والتحقق من الحجز لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها، وضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد مغادرة الرحلة، حيث إن ​مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

ومع اقتراب فترة السفر الصيفية، تستعد فلاي دبي لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة اعتباراً من 14 يونيو، وبدءاً من هذا الصيف ستضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات فريدة تشمل باتومي، كورفو، دوبروفنيك، ميكونوس، أولبيا وسانتوريني، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لفلاي دبي، وهي سوتشي الروسية.

وبحسب آخر بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الحجز المبكر

وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا للسفر والسياحة»: يفضل الحجز المبكر قبل فترة طويلة من وقت السفر حتى يتسنى للمسافرين خيارات أكبر في حجز الوقت المناسب لهم والوجهة ومقاعد الطيران المناسبة، إلى جانب الحصول على أسعار أفضل.

وأشار العلي إلى ضرورة القيام بالحجز الفندقي أيضاً في وقت مبكر لاسيما في الوجهات الأكثر طلباً بالصيف للحصول على أفضل الفنادق والأسعار.

وقال: «ننصح المسافرين الوصول للمطار قبل موعد الرحلة بنحو 4 ساعات بسبب الازدحام المتوقع خلال فترة الصيف، كما ننصح المسافرين بالاستفادة من الخدمات الذكية والذاتية الموجودة في مطارات الدولة لتفادي الازدحام والوقوف في الطوابير حيث تتميز مطارات الدولة بتوفير تلك الخدمات للمسافرين، إضافة إلى إنجاز إجراءات السفر إلكترونياً قبل السفر بيوم أو يومين.