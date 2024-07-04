إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 10.7% في مايو



جنيف(الاتحاد)

سجل إجمالي الطلب على السفر (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ارتفاعاً بنسبة 10.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع) بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لقطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مايو 2024.



واستقر عامل الحمولة في شهر مايو عند 83.4%، بزيادة بواقع 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لهذه الفترة من العام.

وارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 14.6% مقارنةً بشهر مايو لعام 2023،، بينما ازدادت السعة بنسبة 14.1% على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 82.8%، بزيادة بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023.

كما ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 4.7% مقارنةً بشهر مايو 2023، وازدادت السعة بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 84.5%، بزيادة بواقع 3.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «يستمر الطلب القوي على السفر الجوي مع تسجيل شركات الطيران نمواً بنسبة 10.7% على أساس سنوي في أنشطة السفر خلال شهر مايو. كما كشفت شركات الطيران بأنّ نسبة إشغال المقاعد لديها وصلت إلى 83.4%، وهي نسبة قياسية جديدة لهذا الشهر. ولا نلمس وجود أي مؤشرات على انحسار هذا الاتجاه التصاعدي، لا سيما وأنّ مبيعات تذاكر السفر في بداية موسم الذروة حققت ارتفاعاً بواقع 6% خلال شهر مايو».

وأضاف والش:«تبذل شركات الطيران كل ما في وسعها لضمان تقديم رحلات سلسة لجميع المسافرين مع بدء ذورة موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من العالم، غير أن توقعاتنا فيما يتعلق بمزودي خدمات الملاحة الجوية باتت موضع تساؤل بالفعل، إذ يتضح أن مزودي خدمات الملاحة الجوية في أوروبا يواجهون العديد من التحديات المستعصية، خصوصاً مع تسجيل 5.2 مليون دقيقة من التأخير في عمليات مراقبة الحركة الجوية في أوروبا حتى قبل بدء موسم الذروة. ويبدو بأنّ هذه التحديات تمتد إلى الولايات المتحدة أيضاً، لا سيما مع تسجيل 32 ألف حالة تأخير في رحلات الطيران خلال عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى في شهر مايو، وبالتالي، لا بد أن يكون مزودو خدمات الملاحة الجوية مسؤولين أمام عملائهم أسوةً بشركات الطيران».