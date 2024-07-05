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اقتصاد

أسعار النفط تتجه لرابع أسبوع من المكاسب

أسعار النفط (موضوعية)
5 يوليو 2024 08:46

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.

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بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع سبعة بالمئة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي زاد تسعة بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولار بزيادة تسعة سنتات عن تسوية يوم الأربعاء. وكانت السوق الأميركية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.
وارتفع النفط هذا الأسبوع بفضل توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

النفط
أسعار النفط
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