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اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» يبرم اتفاقيات مساطحة لتطوير مشاريع مجتمعية

خلال توقيع اتفاقية مساطحة بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومدرسة الاتحاد (من المصدر)
6 يوليو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار توقيع عدد من اتفاقيات المساطحة خلال النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركات العائلية، وتمكينها من تحقيق النمو، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التطوير الاقتصادي في الإمارة.
وأبرم المكتب اتفاقية مساطحة مع مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة لتطوير مدرسة خاصة بمرافق تعليمية حديثة على مساحة 25 ألف متر مربع في مدينة خليفة في أبوظبي، لاستيعاب ما يصل إلى 3000 طالب.
كما شهدت الفعالية الإعلان عن خطط طموحة لإنشاء ثلاثة أسواق مجتمعية رئيسية في مواقع استراتيجية تشمل مدينة الرياض، وغياثي، والشوامخ. وستوفر الأسواق المجتمعية مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي، بما يعزز من جودة حياة سكان هذه المناطق، ويدعم جهود التنمية المستدامة في الإمارة.
وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يسعدنا العمل مع الشركات العائلية في أبوظبي لتطوير مشاريع مجتمعية تسهم في تلبية الطلب على مشاريع تنموية مهمة في عدد من مناطق إمارة أبوظبي، وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إلى تشييد أسواق مجتمعية ومدرسة خاصة، التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين في أنحاء إمارة أبوظبي كافة».
وتواصل الشركات العائلية في أبوظبي الاضطلاع بدورها المحوري في تنمية اقتصاد الإمارة. وقد أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً شراكة لإطلاق «مؤشر أبوظبي للشركات العائلية»، الذي يهدف إلى قياس أداء وتأثير هذه الشركات على اقتصاد أبوظبي. 
ومن المتوقع أن يسهم المؤشر بشكل كبير في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير معلومات قيمة للمستثمرين والجهات التنظيمية والأكاديميين حول دور وأثر المشاريع العائلية على المجتمع والاقتصاد في أبوظبي، وكيفية توظيف هذه المعلومات في صياغة الاستراتيجيات، واتخاذ القرارات المستقبلية، بما يعزز تطور ونمو الاقتصاد المحلي.

مكتب أبوظبي للاستثمار
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