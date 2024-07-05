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«الطاقة» تشارك في اجتماع «منصة طلبات وعروض المنتجات العربية»

«الطاقة» تشارك في اجتماع «منصة طلبات وعروض المنتجات العربية»
6 يوليو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس الأول، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، في الاجتماع التاسع للجنة منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
وتم خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة واسعة من الدول العربية، استعراض آخر التحديثات الفنية والتقنية في منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، واستخدامها من قبل نقاط الاتصال في كل دولة، بالإضافة إلى متطلبات تطويرها، وتعزيز مؤشراتها، وعقد الفعاليات التوعوية المساندة لتوسيع نطاق استخدام المنصة.
وأكد المشاركون أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين خدمات البحث في «منصة طلبات»، والاستثمار في تقديم مزايا وخدمات ترويجية لمستخدمي المنصة، لجذب المزيد من الشركات، والتأكيد على أن التعاون المشترك بين الدول العربية والجهات المعنية، سيُساهم في تعزيز مكانة المنصة في عمليات تبادل المنتجات الصناعية والتعدينية في المنطقة العربية.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
التنمية الصناعية
الإمارات
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