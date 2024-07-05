رأس الخيمة تستعرض مشاريعها التنموية أمام مستثمرين ألمان

رأس الخيمة (الاتحاد)

استعرضت إمارة رأس الخيمة مشاريعها التنموية وتطلعاتها للمستقبل خلال فعالية نظمتها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة؛ بهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين الألمانيين والشركات العالمية العاملة في الدولة.

شارك في الفعالية عدد من الجهات المهمة مثل دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجزيرة المرجان، حيث ساهمت الفعالية في ترسيخ التزام الإمارة بتعزيز بنيتها التحتية والخدمات المتاحة لديها، والرامية إلى دعم نمو الأعمال والاستثمار.

وألقت أوتي برون، مساعد القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كلمة ترحيبية في الفعالية التي شهدت مشاركة ممثلين رفيعي المستوى لأهم الجهات الرسمية العاملة في الإمارة، ومثلت منصة لمناقشة آفاق الأعمال والمشاريع التنموية القائمة في رأس الخيمة.

وقال أوليفر أوهمز، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، إن الفعالية أتاحت للشركات الألمانية والإماراتية تبادل الأفكار، وبحث فرص التعاون المستقبلية في إمارة رأس الخيمة التي تتمتع ببيئة عمل مميزة، وتوفر فرصاً هائلة.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن التعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، والعديد من منظمات الأعمال الأخرى، يلعب دوراً بارزاً في تعزيز التزامنا بترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للاستثمار، تحفز الشركات على الازدهار نظراً لتمتعها ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي مهم.

وأضاف أن نطاق التزام «راكز» يمتد ليشمل توفير خدمات الدعم الشامل، وتزويد حلول مبتكرة تلبي متطلبات كل شركة على حدة، وتعمل هذه العوامل كافة على خلق بيئة عمل تحفز على النمو، ما يساهم في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مثاليةً جاذبةً للأعمال العالمية.

تضمنت الفعالية، فقرة نقاشية لتزويد المشاركين برؤى مختلفة حول عدد من المواضيع المتعلقة بعمليات الأعمال والسياحة والمشهد العقاري في إمارة رأس الخيمة.

جدير بالذكر، أن أكثر من 1000 شركة ألمانية تتخذ من «راكز» مقراً لأعمالها، بما في ذلك شركات كبرى مثل «مايكو جلف» و«كناوف راك» و«هافر ميدل إيست» و«إينوكلاد ميدل إيست» و«يورو إستيتس بروبرتيز سيرفيسز».

وتواصل «راكز» تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً جاذبةً لفتح المجال أمام مختلف الشركات الدولية، وذلك عن طريق مشاركتها في فعاليات مشتركة مع مجالس أعمال عدة في الدولة.