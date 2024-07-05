الصناديق الاستثمارية تقود أسواق المال للارتفاع خلال الأسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد المستثمرون المؤسساتيون أسواق المال المحلية للارتفاع خلال الأسبوع الماضي، لتغلق في المنطقة «الخضراء»، وذلك بدعم من السيولة الجديدة التي ضختها المحافظ والصناديق الاستثمارية بقيمة 403 ملايين درهم «صافي شراء» من أسهم الشركات المدرجة في السوقين، ما يعتبر مؤشرا على توقعات المستثمرين المؤسساتيين المتفائلة لأداء أسوق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثاني من 2024.

كما تظهر البيانات، أن المستثمرين الأجانب ضخوا ما يقارب 413 مليون درهم سيولة جديدة في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو الأمر الذي عزز تماسك السوق فوق حاجز الـ 9000 نقطة خلال الأسبوع.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوقي المال بالدولة نحو 8.5 مليار درهم خلال الجلسات لخمس الماضية.



سوق أبوظبي

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق بلغت قيمتها نحو 413 مليون درهم (صافي شراء) وذلك كمحصلة لتداولاتهم خلال الجلسات الخمس الماضية.

كما أظهرت البيانات، أن تداولات الأسبوع الماضي شهدت نشاطاً ملحوظاً للصناديق والمحافظ الاستثمارية التي بلغت محصلة تداولاتها نحو 300 مليون درهم صافي شراء.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 78 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 9139 نقطة، معززاً مركزه فوق حاجز الـ 9000 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسات الخمس التي شهدها الأسبوع الماضي 6.8 مليار درهم، فقد تم إبرام 87.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 1.64 مليار سهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 45 شركة مقابل انخفاض أسعار 35 شركة واستقرار أسعار 33 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي عند مستوى 2.796 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية جلسة التداول أمس الجمعة، مقارنة مع قيمتها بنهاية جلسة التداول يوم الجمعة الأسبق.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 1.745 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، توزعت على 45.7 ألف صفقة أبرمت خلال الجلسات الخمس الماضية وتم من خلالها تداول 840 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا بنحو 40 نقطة فوق مستوى إغلاقه السابق تعادل زيادة بنسبة 1% تقريباً، ليصل إلى مستوى 4070 نقطة أمس مقارنة مع 4030 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي بما يقارب 3.3 مليار درهم لتبلغ نحو 682 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق أمس مقارنة مع 678.7 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي قد بلغت نحو 718 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 41.17% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 823 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.18% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 105 مليون درهم، صافي بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي المالي حوالي 1.22 مليار درهم لتشكل ما نسبته 70.4% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.125 مليون درهم لتشكل ما نسبته 64.50% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 103 ملايين درهم، صافي شراء.