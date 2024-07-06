«مركز البحوث بكهرباء دبي» ينظم جلسة حول «إنترنت الأشياء»

دبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة «بحث تحت دائرة الضوء»، نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جلسة حضرها 75 موظفاً من موظفي «الهيئة»، لتسليط الضوء على خصائص وإمكانات جهاز (إنترنت الأشياء) «أومنيهاب»، أحد المشاريع البحثية الرائدة التي تم تطويرها داخلياً في المركز، ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس-دي»، لربط الحساسات الأرضية مع الأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.

وتم تصميم الجهاز وتصنيعه بشكل كامل في مركز البحوث والتطوير، بما في ذلك الغلاف الخارجي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

يتوافق جهاز «إنترنت الأشياء» مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة إنترنت الأشياء، وتدعم شبكة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) والبلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، وإنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT)، وشبكة الهاتف المتحرك المخصصة لـ«إنترنت الأشياء» (LTE CAT-M)، وشبكة الراديو طويل المدى (LoRaLoRaWAN)، وذلك لضمان التواصل المباشر مع أقمار اصطناعية وشبكات أرضية عدة. وتستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي منصة «إنترنت الأشياء» الرقمية التي يستضيفها مركز البيانات الخاص بها، والذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، لتمكين إدارة الأجهزة عن بعد وعرض البيانات التي يتم تجميعها.