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اقتصاد

جمارك وغرف دبي تبحثان التعاون المشترك ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

جمارك وغرف دبي تبحثان التعاون المشترك ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
8 يوليو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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بحثت «جمارك دبي» و«غرف دبي» سبل التعاون المشترك نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، مرتكزة في ذلك على توفير مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي جاء ذلك خلال استقبال جمارك دبي لوفد رفيع المستوى من غرف دبي.
وكان في استقبال الدكتور عبد الله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي، جمعه الغيث مستشار المدير العام، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات بالدائرة وترأس وفد غرف دبي محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعددا من المسؤولين بالغرف وتناول اللقاء الاطلاع على الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي وفي مقدمتها تحسين بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي لدبي. كما تطرق اللقاء إلى الخطط الطموحة للغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، التي تشمل كلا من غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

جمارك دبي
دبي
غرف دبي
أجندة دبي الاقتصادية
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