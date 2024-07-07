الناقلات الوطنية تضيف 30 وجهة إلى شبكتها منذ بداية 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

أضافت الناقلات الوطنية أكثر من 30 وجهة إلى شبكتها منذ بداية العام لمواكبة الطلب على النقاط الجديدة، لا سيما الوجهات الصيفية مع بدء ذروة موسم السفر، مثل الجزر السياحية الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى وجهات جديدة فريدة.

ويأتي التوسع في الوجهات نتيجة لتسجيل الناقلات الوطنية نتائج قياسية إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث نقلت الاتحاد للطيران 7.2 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 38% مقارنة مع 5.2 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، أما طيران الإمارات، فنقلت 51.9 مليون راكب، بنسبة نمو بلغت 19% في السنة المالية 2023 - 2024، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 21%.

وبالنسبة لـ«العربية للطيران»، فنقلت على متن أسطولها أكثر من 4.4 مليون مسافر في الربع الأول من العام الجاري عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 13% مقارنةً بـ3.9 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق «ويز إير أبوظبي» نمواً بنسبة 30% في عدد الركاب والسعة التشغيلية للعام 2024 لتنقل نحو 4 ملايين مسافر بعد أن سجلت أداء استثنائياً العام الماضي بتحقيق نمو قياسي يفوق 135% في عدد الركاب والسعة التشغيلية مع نقلها 3 ملايين مسافر.

الاتحاد للطيران

أضافت «الاتحاد للطيران» إلى شبكتها نحو 11 وجهة جديدة للعام الجاري، منها القصيم في السعودية، وملاقة في إسبانيا، ونيس في فرنسا، وجزيرتا سانتوريني وميكونوس في اليونان، ووجيبور الهندية، وبالي، وبوسطن، وأنطاليا في تركيا وغيرها.

وتفصيلاً، أطلقت الناقلة مؤخراً رحلاتها إلى ثماني وجهات خلال شهر يونيو، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة منها ثلاث وجهات مهمة، وهي بالي وجايبور والقصيم، وخلال عطلة العيد الماضية، بدأت «الاتحاد للطيران» بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى الوجهات الصيفية بما في ذلك نيس على الريفييرا الفرنسية وأنطاليا على الريفييرا التركية، إضافة إلى العودة إلى جزيرتي ميكونوس وسانتوريني في اليونان، وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أعادت «الاتحاد للطيران» إطلاق خدماتها إلى مالقة الإسبانية التي تشتهر بمنتجعاتها المذهلة.

«طيران الإمارات»

وتسير «طيران الإمارات» إلى 144 وجهة حالياً في 78 دولة ويضم أسطولها 259 طائرة، وأضافت الناقلة وجهات جديدة العام الجاري، حيث أطلقت مؤخراً خدمتها الحوية إلى كولومبيا عبر مطار ميامي، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق وجهة جديدة وهي مدغشقر في سبتمبر، فضلاً عن الإعلان عن استئناف الرحلات إلى أدنبرة في نوفمبر المقبل، ونيجيريا في أكتوبر، وفنوم بنه العاصمة الكمبودية التي تم استئنافها في مايو الماضي.

«فلاي دبي»

وتسير «فلاي دبي» العام الجاري رحلاتها إلى 129 وجهة حالياً في 58 دولة، مع إضافة إجمالي 14 وجهة جديدة خلال عام 2024، حيث تم إطلاق وجهتي لانكاي وبينانغ في ماليزيا بدءاً من يناير الماضي، ومومباسا في كينيا من فبراير الماضي، والبحر الأحمر والجوف من أبريل الماضي، وإسلام أباد ولاهور في باكستنان والتي بدأت في الأول من يوليو الجاري، وسوتشي في روسيا التي بدأت في 23 من يونيو الماضي وحتى الأول من سبتمبر، فيما سيتم إطلاق وجهتي كرمان وكيش في إيران اعتباراً من سبتمبر المقبل، وبازل في سويسرا اعتباراً من أغسطس المقبل، وبازل من أكتوبر المقبل، وريغا في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، إضافة إلى تالين في إستونيا وفيلنيوس في ليتوانيا بدءاً من 12 أكتوبر.

ومع اقتراب فترة السفر الصيفية، تستعد «فلاي دبي» لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة اعتباراً من 14 يونيو، وبدءاً من هذا الصيف ستضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات فريدة تشمل باتومي، كورفو، دوبروفنيك، ميكونوس، أولبيا وسانتوريني، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لـ«فلاي دبي»، وهي سوتشي الروسية.

«ويز إير»

تسير «ويز إير أبوظبي» إلى نحو 40 وجهة حالياً، وتقدم «ويز إير أبوظبي»، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج والقاهرة (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان)، وطشقند، وسمرقند (أوزباكستان)، وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرة (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام، والمدينة المنورة (السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا)، وبيشكيك (قيرغيزستان)، وغيرها من الوجهات.

«العربية للطيران»

كشفت «العربية للطيران» مؤخراً عن زيادة عدد رحلاتها إلى نحو 11 وجهة صيفية، في وقت أطلقت فيه وجهات صيفية جديدة، حيث تستأنف الناقلة رحلاتها من أبوظبي إلى طرابزون في تركيا، بينما رفعت عدد رحلاتها إلى باكو في أذربيجان وصلالة وكولومبو وإسطنبول والقاهرة، كما يتم حالياً الترويج لموسكو وجهة من وجهات الصيف، أما عن رحلات «العربية للطيران» من الشارقة.

وأشارت الناقلة إلى أنه تم إطلاق رحلات جديدة إلى أثينا وكراكاو، بينما تم زيادة عدد الرحلات إلى ميلان وسراييفو وعُمان وبيروت وتيبيلسي وباكو، وتمتلك مجموعة «العربية للطيران» شبكة واسعة تربط نحو 215 وجهة انطلاقاً من مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات. وارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني التي أشارت إلى أن قطاع الطيران المدني في الدولة حقق نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.