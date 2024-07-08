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الذهب قرب أعلى مستوى في شهر

سبائك من الذهب
8 يوليو 2024 09:21

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أميركية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2386.58 دولار للأوقية بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2393.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1024 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.78 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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