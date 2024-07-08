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اقتصاد

زيادة الحصة الحكومية في «رأس الخيمة العقارية» إلى 34%

زيادة الحصة الحكومية في «رأس الخيمة العقارية» إلى 34%
9 يوليو 2024 00:57

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، أمس، بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع زيادة حصة حكومة رأس الخيمة، في الشركة لتصبح 34%؜، وذلك عقب مصادقة الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية في شهر مارس الماضي.
وقال بيان للشركة: يعكس قرار زيادة الحصة ثقة حكومة رأس الخيمة القوية برؤية شركة رأس الخيمة العقارية وإنجازاتها المتميزة، فقد حققت الشركة خلال عام 2023، نمواً ملحوظاً في الإيرادات وصافي الأرباح، كما واصلت تحقيق أداء قوي في الربع الأول من عام 2024.
وأضاف: يعد هذا نجاحاً لنهج الشركة في تطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة، مثل ميناء العرب ووجهاته المميزة التي تشمل جزيرة الحياة وجزيرة الراحة، والتي تساهم بشكل فاعل في تنويع اقتصاد الإمارة، وتعزيز مكانتها السياحية.
وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة رأس الخيمة العقارية الاستفادة من موارد إضافية تسهم في تسريع وتيرة نموها وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات السوق كما تعزز هذه الشراكة التزام الشركة بتحقيق رؤيتها الطموحة في خلق مجتمعات راقية ومستدامة في إمارة رأس الخيمة.

رأس الخيمة
رأس الخيمة العقارية
هيئة الأوراق المالية والسلع
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