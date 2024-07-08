«أبوظبي للأوراق المالية» يرحب بإدراج «شيميرا جي بي مورغان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول» التابع لشركة لونيت كابيتال ليمتد لإدارة الاستثمارات العالمية.

وقال في بيان صحفي: يمنح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصكوك السائلة المقومة بالدولار الأميركي من الدرجة الاستثمارية، والتي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات على مستوى العالم، بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار.

وجرى تصميم الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتتبـــــــع أداء مــــؤشـــــــرJ.P. Morgan Global IG Sukuk Index ذي الدرجة الاستثمارية، موفراً إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: بإدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول، يُصبح الصندوق الـ14 المُدرج والمتداول في السوق. ويساهم هذا العرض الجديد من شركة لونيت كابيتال في توسيع محفظتنا من الخيارات الاستثمارية، كما يدعم الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز رائد للخدمات المالية والاستثمار.

وبدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: يوفر الصندوق محفظة متنوعة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات ضمن عدد من الأسواق العالمية. ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتوافق مع متطلباتهم الاستثمارية.