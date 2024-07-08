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اقتصاد

%15 نمو الرخص الاقتصادية في عجمان خلال النصف الأول

3000 رخصة جديدة في عجمان خلال ستة أشهر
9 يوليو 2024 00:57

عجمان (الاتحاد) 

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ارتفع عدد الرخص الاقتصادية في إمارة عجمان بنسبة 15% بواقع 3 آلاف رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 لتصل إلى 37.755 رخصة فعالة.
وجاءت أنشطة بيع الملابس النسائية الجاهزة، وصيانة المباني، والمطاعم، في مقدمة أنشطة الرخص الجديدة، بحسب بيانات تقرير الأعمال الصادر أمس، عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
وأفادت بيانات التقرير أن النصف الأول من العام سجل تجديد أكثر من 15 ألف رخصة بمعدل نمو بلغ 9%، وتصدرت الرخص الصناعية حركة التجديد بنسبة بلغت 10%، تليها المهنية والتجارية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير إصدار أكثر من 34 ألف تصريح تجاري خلال النصف الأول.
وقال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي: إن بيانات التقرير تعكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال بإمارة عجمان، والتي تعزز من مكانتها وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لافتاً إلى أن هذه النتائج تجسد جهود الإمارة الرامية لتسهيل مزاولة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية والتشريعية.
فرص واعدة 
أكد عبدالله الحمراني التزام الدائرة بمواصلة دعم وتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات جديدة من الازدهار.

عجمان
الرخص الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية
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