«دبي للطاقة» تسجل نمواً في أحجام التداول خلال 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً في عمليات التسليم الفعلي وأحجام التداول لشهر التسليم وإجمالي أحجام التداول خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق.

وقالت بورصة دبي للطاقة: ارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31%، ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة بـ 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023، كما ارتفع حجم التسليم الفعلي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% ليصل إلى 113 مليون برميل، مقارنة بـ 104 ملايين برميل في النصف الثاني من عام 2023».

وشهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21% ليصل إلى 680 مليون برميل مقارنة بـ 562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023»، مشيراً إلى أن هذا الأداء خلال النصف الأول من عام 2024 رسّخ مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا.

ويساهم العقد الآجل لخام عُمان بتسعير أكثر من 36%من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية، مقارنة بنسبة 8% خلال عام 2007.

وقال رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة. وأكدت بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام، عبر العمل على توفير الحلول والتزامها بالشفافية المطلقة ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.