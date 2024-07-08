33 مليون درهم استثمارات أجنبية جديدة في أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخ المستثمرون الأجانب سيولة جديدة في أسواق المال المحلية، خلال جلسة تداولات أمس، بلغت قيمتها 33 مليون درهم، ما يشير إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لأسواق المال المحلية بدولة الإمارات، على مدى الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يعتبر مؤشراً على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص.

سوق أبوظبي

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9133 نقطة، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.06%، مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. بلغت قيمة التداول في سوق العاصمة الإماراتية نحو 825 مليون درهم، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.794 تريليون درهم تقريباً، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية ليوم أمس.

ورغم أن التداولات في سوق أبوظبي كانت تميل إلى الهدوء مع بداية الأسبوع، إلا أن سهم الشركة العالمية القابضة (وهو السهم الأثقل في السوق من حيث وزنه الترجيحي في المؤشر العام) تمكن من تسجيل أعلى مستوى لسعره السوقي في تاريخه عند 415 درهماً، خلال الجلسة، حيث تجاوزت القيمة السوقية للشركة 910 مليارات درهم، إلا أن السهم عاد للتراجع قليلاً وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 413 درهماً.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 184 مليون درهم على سهم الشركة العالمية القابضة، وأغلق سهم الشركة منخفضاً بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.36%، مقارنة مع إغلاقه السابق، تلاه التداولات على سهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 70 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 11.84 درهم بارتفاع نسبته 1.02%.

وجاءت التداولات على سهم شركة الدار العقارية بقيمة 45 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 6.49 درهم، بارتفاع نسبته 2.85%.

واستقطب سهم «أدنوك للحفر» سيولة بقيمة 39 مليون درهم للتداول في السوق، أغلق السهم على سعر 4.36 درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0.46%.

إلى ذلك، تظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 23 مليون درهم سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي، وهي صافي الشراء، كمحصلة لإجمالي تداولات الأجانب الذين استحوذوا على 35% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال جلسة أمس.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، تم تسجيل تداولات بقيمة 252 مليون درهم، تم تداولها من خلال 6.5 ألف صفقة توزعت على 178 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4082 نقطة، بارتفاع وقدره 11.72 نقطة تعادل ارتفاعاً بنسبة 0.29% مقارنة مع إغلاقه السابق. وشهد التداول ارتفاع 21 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 6 شركات

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 56 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض طفيف بنسبة 0.25% عند مستوى 7.98 درهم، ثم جاءت التداولات على سهم «دريك آند سكل» بقيمة 31 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 0.384 بارتفاع 1.86%، ثم جاءت تداولات بنك دبي الإسلامي بقيمة 23 مليون درهم، وأغلق عند مستوى 5.83 درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0.17%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 91 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 89 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 15 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 15 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فبلغت قيمة مشترياتهم 21 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 12 مليون درهم خلال الجلسة.

مشتريات الأجانب

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس، نحو 126 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.1% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 116 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.1% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 ملايين درهم كمحصلة شراء.