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اقتصاد

«دو» تطلق برنامج «فيوتشر إكس» للخريجين المواطنين

«دو» تطلق برنامج «فيوتشر إكس» للخريجين المواطنين
9 يوليو 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة «دو»، برنامج «فيوتشر إكس»، «Future X» للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين، والمُصمم لرعاية وتمكين المواهب الجديدة ليصبحوا موظفين متميزين ومحترفين في الابتكار الرقمي ورواد أعمال في المستقبل.
 ويؤكد إطلاق برنامج «Future X» على التزام «دو» بتعزيز مسيرة التحول الرقمي، من خلال إعداد قادة المستقبل الرقمي، ووضع هيكل متكامل لتنظيم انتقال الخريجين من الحياة الأكاديمية إلى البيئة العملية الاحترافية.
ويعد برنامج «Future X» للخريجين، رحلة مطورة والذي تم تأسيسه على مبادئ التعلم والابتكار وتعزيز القدرة على الانسجام مع التطورات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتزويد المواطنين الذين تخرجوا حديثاً من مرحلة التعليم العالي بالمهارات الرقمية التي تتماشى مع تطور الأعمال، والاستراتيجيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لتسريع وتيرة العمل في عالم الابتكار الرقمي، وذلك من خلال تعزيز سبل التطوير العملي.
وقالت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في «دو»: «تلتزم (دو) بتعزيز مسيرة التميز في مجال الابتكار، استجابةً للمتغيرات الديناميكية في الأسواق، ويعد (Future X) للخريجين برنامج جرى تطويره بعد فهمنا وإدراكنا لاحتياجات السوق، والتكيف معها، وذلك لصقل المواهب لبناء المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى تصميم برنامج البرنامج لتعزيز عملية تمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب التي تركز على التكنولوجيا الحديثة والمُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق، ومن خلال هيكل تستند رؤيته إلى أربع ركائز أساسية، تضم التعلم الرقمي للمواهب، ونشر ثقافة الابتكار والتميز، ودعم القدرة على التكيف والنزاهة، وترسيخ التعاون والمشاركة».

شركة دو
التحول الرقمي
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